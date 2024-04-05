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عربي-دولي

ترامب يشكّك في نهج إسرائيل: التدمير لا يجعلهم أقوياء

Lebanon 24
05-04-2024 | 00:09
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كثف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب انتقاداته مشككا في نهج إسرائيل تجاه الصراع في غزة، مؤكدا أن الصراع مستمر وإسرائيل "تخسر حرب العلاقات العامة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ووصف ترامب المقاطع التي تُظهر المباني المتساقطة في غزة بأنها "بشعة وفظيعة"، معتبرا أن بث هذه اللقطات الحربية "لا يجعلهم أقوياء".
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وقال ترامب إنه يوجه نصيحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وهي "الانتهاء من الأمر.. والعودة للحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أنه "ليس متأكدا من أنه يحب الطريقة التي يفعلون بها ذلك".

وأضاف "يجب أن يفوزوا وهذا يحتاج إلى وقت".

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا للحزب حتى الآن يجد نفسه على خلاف متزايد مع موقف الحزب الجمهوري الفعلي المتمثل في الولاء المطلق لإسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب مثل هذه التصريحات، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هايوم" الشهر المثل "إن إسرائيل يجب أن تكون حذرة للغاية، لأنها تخسر الكثير من الدعم"، ودعاهم إلى "إنهاء الحرب". (الحرة)
المصدر: الحرة
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