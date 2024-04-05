في دولة أوروبية.. اكتشاف مخبأ أسلحة يشتبه في كونه تابعاً لحماس

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اكتشفت الشرطة البلغارية مخبأ أسلحة يشتبه في كونه تابعا لحركة حماس في بلغاريا، وقامت بمصادرة الأسلحة التي عثرت عليها.وأفاد مصدر قضائي بلغاري أمس الخميس، بأنه تم العثور على المخبأ خلال عمليات تحقيق ألمانية بشأن 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم للحركة اعتقلوا في ألمانيا وهولندا في كانون الاول.وتم اعتقال 3 من 4 المشتبه بهم وهم مصري واثنان مولودان في لبنان تم توقيفهما في برلين، أما الرابع فهو هولندي اعتقل في روتردام.ووفق صحيفة "شبيغل" الألمانية الأسبوعية، أكد المصدر تلك المعلومات عن العملية.وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني المسؤول عن قضايا الإرهاب في 14 كانون الاول، اعتقال 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بمهمة جمع الأسلحة في برلين بهدف شن هجمات محتملة.ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني كان أحد الرجلين، "اعتبارا من ربيع عام 2023 على أبعد تقدير، مكلفا من قبل حماس بتحديد موقع مستودع أسلحة تحت الأرض في أوروبا، كانت المنظمة قد أخفته في السابق".وتلقى الشخص تعليماته من مسؤولين رفيعي المستوى في حماس متمركزين في لبنان، وفق ما نقلته "شبيغل".وقال مكتب المدعي العام "كان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين، وإعدادها لهجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا".وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد عثرت الشرطة الجنائية الفدرالية على صور لعدة مسدسات وذخائر ومخازن، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الأسلحة في كيس بلاستيكي على الهاتف الخلوي لأحد المشتبه بهم.وبفضل المعلومات الرقمية التي تضمنتها هذه الصور، تمكن المحققون من تعقب مسارها حتى وصلوا إلى مخبأ في جنوب بلغاريا.وفي العاصمة صوفيا لم يؤكد مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية البلغارية، هذه المعلومات وفق ما نقلته وكالة "أف ب". (روسيا اليوم)