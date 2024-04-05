في حادثة غريبة.. سقوط بطارية مركبة من الفضاء على منزل في أميركا

خرقت قطعة معدنية، سقف أحد المنازل بولاية فلوريدا يعتقد أنها جزء من منصة بطاريات نقالة يبلغ وزنها 3000 كيلوغرام، تم التخلص منها من محطة الفضاء الدولية.

وكان أليخاندرو أوتيرو، صاحب المنزل في إجازة عندما تلقى مكالمة من ابنه، مفادها بسماعه لصوت هائل، ووجود ثقب كبير في السقف وأرضية طابقين وصولًا إلى الطابق الأرضي، وأنه كاد أن يصاب.

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وتمكنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من الحصول على الجسم الأسطواني الذي يبلغ وزنه نصف كيلوجرام، لتحديد مصدره، وإذا تبين أنه خردة فضائية، فقد تكون الوكالة مسؤولة عن الأضرار. (الراية)