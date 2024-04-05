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عربي-دولي

بعد استنفار داخليّ سببه إيران.. البعثات الإسرائيلية حول العالم تعلن التأهب الأمني

Lebanon 24
05-04-2024 | 00:31
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بعد وضع القوات الجوية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بسبب احتمال حدوث رد فعل إيراني في المستقبل القريب، نقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في دولة الاحتلال، عاموس يادلين، قوله: "لن أتفاجأ إذا أطلقت إيران صواريخ مباشرة على إسرائيل"، مضيفا  أنه "من المحتمل أن يكون حزب الله تلقى أمرا ببدء الحرب في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان"، على حد قوله.
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وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "تكثفت في الأسبوع الماضي عمليات التشويش على نظام تحديد المواقع GPS التي تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب، وامتدت في الأيام الأخيرة إلى تل أبيب والقدس".

وأضافت: "حتى الآن، كانت اضطرابات نظام تحديد المواقع محسوسة بشكل رئيسي شمال البلاد، من منطقة حيفا إلى الحدود اللبنانية، وأظهرت خدمات خرائط نظام تحديد المواقع للمستخدمين أنهم في بيروت".

واعتبرت الصحيفة أن تكثيف التشويش "يشير إلى مخاوف بشأن تهديدات إيران"، التي توعدت بـ"رد قاس".(عربي21)
المصدر: عربي21
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