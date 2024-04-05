بعد مقتل 7 عمال إغاثة في غزة.. منظمة إسبانية تعلق نشاطها الإنساني بالقطاع

Advertisement

أعلنت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية، تعليق عملياتها الإنسانية في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم قبل أيام.ودانت "أوبن آرمز" التي أدخلت بالتعاون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر ممر بحري خاص من قبرص، والتي عادت سفينتها إلى ميناء لارنكا القبرصي الأربعاء، مقتل العاملين في "المطبخ المركزي العالمي"، واصفة ما حدث بأنه "عمل عنيف غير مفهوم".وقالت في بيان: "مع وصول قارب أوبن آرمز إلى لارنكا في قبرص، تم تعليق المهمة مع المطبخ المركزي العالمي عبر الممر الإنساني إلى القطاع في أعقاب الهجوم الفتاك الذي تعرضت له القافلة"، والذي أودى بحياة سبعة أعضاء في منظمة وورلد سنترال كيتشن في غارات إسرائيلية على قطاع غزة المحاصر".وأعربت المنظمة غير الحكومية التي قالت إنها نقلت 200 طن من المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة في اذار، عن حزنها حيال مقتل العاملين.وطالب مدير المنظمة، أوسكار كامبس، في البيان "بإجابات وبالمحاسبة عن هذا الهجوم غير المقبول".وسبق أن علقت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي الشهير خوسيه اندريس، عملها في غزة.واعتبرت كبرى منظمات الإغاثة الدولية أنه يكاد يكون من المستحيل الآن العمل في القطاع، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية مستمرة ردا على هجمات حماس في 7 تشرين الاول.وكان عمال الإغاثة يوزعون حمولة ثانية من المواد الغذائية والإمدادات التي وصلت عبر قبرص عندما تعرضت قافلتهم للهجوم الاثنين الماضي.كما جددت منظمات غير حكومية دولية التحذير من استحالة العمل في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة، وهو نزاع يرقى في نظر رئيسة منظمة أطباء بلا حدود "إلى مستوى الإبادة الجماعية".من جهتها أعربت إسرائيل عن "أسفها للهجوم ووعدت بإجراء تحقيق شفاف".