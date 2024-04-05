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بالمسيرات... مقاطعة روستوف الروسية تصد هجوما أوكرانيا واسعا

Lebanon 24
05-04-2024 | 01:19
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف أن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت فجر اليوم هجوما أوكرانيا واسعا بالمسيرات استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.
وكتب غولوبيف عبر قناته في منصة تلغرام: "في منطقة موروزوفسكي صدّت وحدات الدفاع الجوي هجوما واسعا بطائرات مسرة".
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وقال حاكم روستوف إن وحدات الدفاع الجوي دمرت، وفقا للبيانات الأولية، أكثر من 40 هدفا في منطقة موروزوفسكي.

وأضاف غولوبيف "وفقا للبيانات الأولية، دمرت قوات الدفاع الجوي في منطقة موروزوفسكي أكثر من 40 هدفا، ونتيجة للهجوم، تضررت محطة فرعية للكهرباء. والعمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة".


وأمس الخميس، اندلع حريق بالقرب من السوق المركزي في مدينة كورسك الروسية، بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة، وهي واحدة من 4 طائرات مسيرة تم اعتراضها فوق المنطقة.
,قال رومان ستاروفويت، حاكم مدينة كورسك الروسية في منشور على تلغرام، إن السلطات أرسلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، مضيفا أن طائرة مسيرة استهدفت منزلا واندلع حريقان بسبب ذلك، ولم ترد بلاغات عن سقوط ضحايا.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. (سكاي نيوز)
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