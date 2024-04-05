ما تأثير المواقف الجديدة لبايدن على حرب إسرائيل في غزة؟

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بعد أكثر من 6 أشهر من دعم أميركي متواصل، حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إسرائيل أن الدعم المقدم لحرب إسرائيل في غزة مرهون بخطوات لضمان سلامة موظفي الإغاثة والمدنيين. ما يطرح تساؤلات عن مستقبل التعاون الأميركي الإسرائيلي في الأيام المقبلة؟وبعد تزايد الانتقادات لإسرائيل عقب هجومها على منظمة قافلة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية هذا الأسبوع الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة، أبلغ بايدن في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين.وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "أكد ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لوقف الأذى الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة موظفي الإغاثة".وأضاف أن الرئيس "أوضح أن السياسة الأميركية فيما يتعلق بغزة ستتحدد في ضوء تقييمنا للإجراءات الفورية التي ستتخذها إسرائيل بشأن هذه الخطوات".الانتقادات لم تكن من بايدن وحده، إذا قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من بروكسل إن إسرائيل "لا بد أن تكون على قدر هذه اللحظة" من خلال زيادة المساعدات الإنسانية وضمان أمن من يقدمونها.وأضاف بلينكن للصحفيين "إذا لم نر التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها، فستكون هناك تغييرات في سياستنا".وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، أنه إذا لم تغير إسرائيل أسلوبها في حرب غزة، فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه إسرائيل.وتشير وكالة رويترز إلى أن هذه المرة الأولى الذي تسعى فيه إدارة بايدن استغلال المساعدات الأميركية في التأثير على النهج العسكري الإسرائيلي.وقالت إسرائيل، الخميس، إنها ستغير أساليبها في حرب غزة بعد أن وصفت الهجوم بأنه كان نتيجة خطأ، وذكرت أن نتائج التحقيق ستعلن قريبا.وفي الوقت الذي يرى فيه محللون تحدثوا لموقع "الحرة" أن هذه التصريحات تشكل "انعطافة" هامة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، يؤكد آخرون إلى أنها لن تغير في سياسة واشنطن تجاه إسرائيل الأساسية القائمة عل الدعم بلا حدود."نتانياهو يلعب بالنار"ويرجح محللون أن تصريحات بايدن وبلينكن الأخيرة قد تشكل ضغطا على العلاقات الأميركية الإسرائيلية، والتي قد تهدد "العلاقة الخاصة" بينهما، ناهيك عن تهديدها لخطط تطبيع للعلاقات مع دول عربية.المحلل السياسي الأميركي، إيلان بيرمان، يرى أن هذا وقت "أزمة" بالنسبة إلى "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ "تواجه إسرائيل خطرا حقيقيا بأن تلحق ضرارا كبيرا بعلاقاتها مع واشنطن".كما أن إسرائيل قد تقوض جهود تطبيع علاقاتها مع دول عربية، يضيف بيرمان في حديث لموقع "الحرة"، ويشير إلى أن ذلك أدى إلى "تنامي المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الكيفية التي تنفذ فيه إسرائيل حملتها في غزة".وزاد أن الأمر يتفاقم بسبب "فشل إسرائيل في الوصول لأهدافها الاستراتيجية بشكل صحيح، وإظهار أنها تبذل أقصى درجات الحذر للحفاظ على حياة المدنيين".ويقول بيرمان إن "نتانياهو يلعب بالنار فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد تكون العواقب وخيمة على البلاد"، لافتا إلى أن إسرائيل تعاني الكثير من المشاكل الدبلوماسية "إذ أنها تفتقر إلى وضع حد نهائي للحرب، والضغوط الداخلية من الائتلاف الموجود في السلطة".