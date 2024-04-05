جنرال إسرائيلي: رفح ليست آخر فصول الحرب

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حذر الجنرال السابق في سلاح جو الاحتلال إيتان بن الياهو، من اعتبار اجتياح رفح الأولوية الفورية الأهم، داعيا للتركّز في استعادة الأسرى وفي صفقة تشمل أفقا سياسيا.وقال بن الياهو، في مقال نشره موقع القناة 12 الإسرائيلي، "إن حوادث محددة وقعت في ثلاث – أربع ساحات في يوم واحد، كل حادثة منها يمكنها أن تعلّم إسرائيل شيئا ويمكن أن تستخلص منها خلاصة استراتيجي".وأضاف، "تحطم مسيّرة في قاعدة تابعة لسلاح البحر في إيلات، ظاهريا ليس هناك أي جديد في مثل هكذا حادثة، ومع ذلك، فإن التسلل من جهة الشرق، من العراق البعيد، يدل على إصرار الإيرانيين على مواصلة العمل من خلال أذرعهم في آن معا، في كل ساحة من الساحات التي تحيط بإسرائيل".وتابع، "حتى الآن، كنا مشغولين بغزة، ولبنان، وسوريا، والحوثيين، لكننا الآن مشغولون بالعراق والطرق التي تعبر الأردن".وأوضح بن الياهو، "أن المسيّرة كانت صغيرة وبطيئة، حلّقت على علو منخفض جداً، وكانت تغيّر مسار تحليقها بصورة مستمرة، وكل هذا جعل من الصعب الكشف عنها، وغيابها عن الرادارات أفشل عملية اعتراضها، وعلى الرغم من ذلك، فإن الكشف الجزئي عنها كان يكفي لتوجيه الإنذار ومنع وقوع خسائر في الأرواح".وحول عملية مستشفى الشفاء يقول بن الياهو، "إن العملية جرت بصورة مفاجئة، وأدت إلى وقوع عدد قليل من الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية وعلى الرغم من أن المقصود عملية عسكرية مكثفة في منطقة المستشفى، فإنها لم تؤدّ إلى تفاقُم الانتقادات الدولية ضد إسرائيل".وأردف، "أن مستشفى الشفاء منطقة تم احتلالها واستسلمت قبل وقت طويل، واضطررنا إلى العودة إليها لتنفيذ عملية اغتيال، لكن المكان كان يعجّ بالمئات، وربما الآلاف من المخربين كأننا لم نكن هناك قط. والخلاصة أنه حتى المكان الذي احتللناه مرة أو مرتين، يمكن أن يصبح وكرا للمخربين، ولا يبقى أمامنا سوى الافتراض أن هذا الأمر قد يتكرر مرة أُخرى”.وأكد، أن رفح ليست كل شيء، ولذلك، يجب تعديل توقعاتنا ويتعين علينا تفعيل الجزء الأساسي من الضغط السياسي والعسكري، عبر الفتحة الناشئة عن إقامة مرفأ إنساني".(عربي21)