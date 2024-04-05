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عربي-دولي

"أعد شريط النص مرة أخرى"... بايدن لا يستطيع مواكبة سرعة الملقن

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:26
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مرة جديدة في موقف محرج، خلال قراءته نصا عن الملقن أثناء حدث في البيت الأبيض، حيث أنه لم يستطع القراءة بالسرعة اللازمة، فطلب إعادة عرض التصريح.

 
وخلال استضافته حفلا في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال اليوناني، أكد على أواصر الصداقة القوية بين البلدين.
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وأشار إلى السنوات الأولى من حياته السياسية كسيناتور عن ولاية ديلاوير ومساهمة الجالية اليونانية الأمريكية في وصوله إلى السلطة، قائلا: "لا أتذكر عدد الأصوات بالضبط، لكنني أعتقد أن جميع الأمريكيين اليونانيين في ولاية ديلاوير صوتوا لصالحي. ولهذا السبب حصلت على اللقب اليوناني الذي أفتخر به وهو "بيدينوبولوس".
وتابع كلامه قائلا: "السبب الوحيد الذي جعلني أتمكن من الوقوف هنا هو المجتمع العظيم. لقد فزت بانتخابي في نيويورك كعضو في مجلس الشيوخ وعمري 29 عاما"، وأضاف ممازحا: "أعلم أن عمري الآن حوالي 40 عاما فقط".
ثم استمر بالحديث عن الانتخابات وتوقف فجأة وقال: "يرجى العودة إلى الخلف"، في إشارة إلى ما كتب على الملقن. ومن بعدها استكمل الخطاب الذي كان يلقيه. (RT)
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