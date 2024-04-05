Advertisement

عربي-دولي

في تكساس... اتهام عضو في الحرس الوطني بتهريب البشر

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1183453-638479065721666327.jpg
Doc-P-1183453-638479065721666327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقي القبض على جندي من الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية بزعم محاولته تهريب مهاجر عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأكدت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان أن سافيون جونسون (26 عاما) متهم بالتهرب من الاعتقال وتهريب الأشخاص وحمل سلاح بشكل غير قانوني.
Advertisement
وقال عمدة مقاطعة كيني، براد كو، إن الجندي استدار وعاد عندما اقترب من نقطة تفتيش تكتيكية لحرس الحدود قبالة الطريق السريع 674، والتي كانت تعمل لبضعة أيام فقط. وقد نبه هذا السلوك العملاء الذين حاولوا إيقاف السيارة، مشيرا إلى أن الشخص الذي كان يحاول الجندي تهريبه، هرب من السيارة، لكنه سلم نفسه في النهاية ليتم استجوابه من قبل حرس الحدود.
وقالت المصادر إن جونسون، الذي تلقى وعدا بمبلغ يتراوح بين 5000 إلى 6000 دولار، لم يتمكن من الوصول إلى أجهزة قراءة لوحات الترخيص أو غيرها من التقنيات التي كان من الممكن أن تساعده في جهوده على تهريب هذا الشخص، مبنية أنه كان مسلحا.
وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في تصريح: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن المتهم خائن ومجرم"، مشددا على "أننا نحن لا نتسامح مطلقا مع مواطني تكساس الذين ينتهكون القوانين التي تتعارض بشكل مباشر مع المهمة التي نسعى إلى تحقيقها". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-04-05
04:42 | 2024-04-05
04:37 | 2024-04-05
04:33 | 2024-04-05
04:30 | 2024-04-05
04:20 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24