"كأنه على وشك النوم"... ترامب يدعو لإجراء اختبار المخدرات لبايدن

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الرئيس الحالي جو بايدن، يظهر علانية تحت تأثير المنشطات.





وزعم ترامب في مقابلة إذاعية، أن بايدن، يتناول أدوية لتحسين أدائه، وقال "من الواضح أنه يتلقى المساعدة بطريقة ما، في معظم الأوقات يبدو وكأنه على وشك النوم ثم يخرج فجأة ولا يؤدي أداء جيدا".

Advertisement

وحاول ترامب، خلال المقابلة، ربط الكوكايين الذي تم العثور عليه في منطقة بالبيت الأبيض يمكن للزوار الوصول إليها العام الماضي بأداء بايدن، قائلا: "أعتقد أن هناك شيئا ما يحدث هناك".. "لقد أغلق جهاز الخدمة السرية التحقيق بعد ذلك، ولم يتمكن من تحديد أي مشتبه بهم".

وأضاف ترامب "لقد عثروا على مادة بيضاء في البيت الأبيض تبين أنها كوكايين. لا أعرف، ولكن أعتقد أن هناك شيئا ما يحدث هناك لأنني شاهدت خطابه عن حالة الاتحاد وكان متحمسا منذ البداية، لكنه تلاشى بسرعة في النهاية".

وتابع ترامب قائلا: "لا أعرف ما الذي كان يستخدمه، لكنه كان منتشيا" خلال خطابه في 7 اذار.

ودعا ترامب الرئيس بايدن مرة أخرى إلى الموافقة على إجراء مناظرة، لكنه قال إنه يريد أن يجرى له اختبار المخدرات مسبقا.

ومن المرجح أن يتنافس بايدن 81 عاما، وترامب 77 عاما، مجددا في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، وسط قلق في الأوساط السياسية والإعلامية من كبر سنهما، وإخفائهما للتقارير المتعلقة بصحتهما العقلية والجسدية على حد سواء. (RT)