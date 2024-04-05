بعد طعنه حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية.. المشتبه به يعترف بجريمته

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أعلنت المحكمة الجنائية الروسية اعتقال المجرم الذي نفذ عملية طعن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس.وجاء في بيان المحكمة: "كجزء من القضية الجنائية المتعلقة بمحاولة اغتيال حاكم مقاطعة مورمانسك، تم اعتقال المشتبه به واستجوابه، ويقوم المحققون في الوقت الحالي بإجراءات التحقيقات التي تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الجريمة، بما في ذلك دراسة محتويات هاتف المعتقل ووسائل التواصل الاجتماعي".وأضافت المحكمة: "أوضح المتهم أثناء الاستجواب أنه نفذ الهجوم بدافع الكراهية الشخصية، وتم تكليف المتهم بإجراء فحوصات الطب الشرعي اللازمة، بما في ذلك الطب النفسي".(روسيا اليوم)