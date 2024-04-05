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عربي-دولي

دبابة "ستالين" الروسية الأسطورية.. إلى الواجهة من جديد!

Lebanon 24
05-04-2024 | 03:03
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تسلم مختبر ترميم المعدات الحربية في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو نموذجا من دبابة ИС-7 (دبابة ستالين) السوفيتية الثقيلة.

وقال مصدر في مجمع "باتريوت" إن دبابة ИС-7 بوزن 68 طنا كانت وقتها أقوى دبابة في الجيش السوفيتي، وسيقوم المختبر بإصلاحها وترميم أجزائها، بما فيها المحرك، لتكون جاهزة للسير بشكل مستقل.
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وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة ومعدات الدبابة، بما فيه أجهزة إطفاء الحريق بداخلها، بحالة تقنية جيدة نسبيا. وتم قطر الدبابة إلى المختبر أولا بواسطة قاطرة مدولبة، ثم بمساعدة عربة الإصلاح والإجلاء المجنزرة БРЭМ-1.

يذكر أن ИС-7 تعتبر من أقوى الدبابات السوفيتية والروسية، وبدأ تصنيعها في صيف عام 1945 حيث تم تزويد الدبابة بمدفع عيار 130 ملم من طراز С-70، وفيها رشاشان ثقيلان و6 رشاشات خفيفة عيار 7.62 ملم ، واستخدمت الدبابة أقوى الدروع التي أمنت لها الحماية من كل وسائل التدمير التي كانت متوفرة آنذاك في جيوش العالم.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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