Advertisement

عربي-دولي

مسؤول سابق في الناتو: لا توجد ضرورة لحصول أوكرانيا على عضوية الحلف

Lebanon 24
05-04-2024 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1183474-638479094741938318.jpg
Doc-P-1183474-638479094741938318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أليساندرو مينوتو ريزو، وهو نائب سابق لسكرتير عام الناتو، إنه لا توجد ضرورة لحصول أوكرانيا على عضوية الحلف، وإذا حدث ذلك فإن طبيعة الصراع الأوكراني سوف تتغير على الفور.

وشدد مينوتو ريزو على أن انضمام كييف إلى الناتو، سيحول النزاع الأوكراني إلى "أمر مختلف في غاية الخطورة".
Advertisement

وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sun البريطانية: "لست متأكدا من أن توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل أوكرانيا هو الحل الأفضل. ليست هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون أوكرانيا عضوا في الناتو. ولست متأكدا من أن ذلك سيدعم قوة الحلف. هذا الموضوع مثير للجدل".

ووفقا له، يمكن لنظام كييف الحصول على حماية أفضل، دون الانضمام إلى الحلف. وشدد على انضمام أوكرانيا إلى الناتو ستكون له عواقب "خطيرة".

وقال: "إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في الناتو فإن طبيعة الحرب ستتغير على الفور. ستكون حربا بين روسيا ودول الحلف... وهذا أمر جديد ومختلف في غاية الخطورة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-04-05
04:42 | 2024-04-05
04:37 | 2024-04-05
04:33 | 2024-04-05
04:30 | 2024-04-05
04:20 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24