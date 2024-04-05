مسؤول سابق في الناتو: لا توجد ضرورة لحصول أوكرانيا على عضوية الحلف

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قال أليساندرو مينوتو ريزو، وهو نائب سابق لسكرتير عام الناتو، إنه لا توجد ضرورة لحصول أوكرانيا على عضوية الحلف، وإذا حدث ذلك فإن طبيعة الصراع الأوكراني سوف تتغير على الفور.وشدد مينوتو ريزو على أن انضمام كييف إلى الناتو، سيحول النزاع الأوكراني إلى "أمر مختلف في غاية الخطورة".وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sun البريطانية: "لست متأكدا من أن توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل أوكرانيا هو الحل الأفضل. ليست هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون أوكرانيا عضوا في الناتو. ولست متأكدا من أن ذلك سيدعم قوة الحلف. هذا الموضوع مثير للجدل".ووفقا له، يمكن لنظام كييف الحصول على حماية أفضل، دون الانضمام إلى الحلف. وشدد على انضمام أوكرانيا إلى الناتو ستكون له عواقب "خطيرة".وقال: "إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في الناتو فإن طبيعة الحرب ستتغير على الفور. ستكون حربا بين روسيا ودول الحلف... وهذا أمر جديد ومختلف في غاية الخطورة". (روسيا اليوم)