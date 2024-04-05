روسيا تشرع بمعركة تشاسيف يار.. والقوات الأوكرانية تعاني

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قال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمدينة تشاسيف يار، سيرغي تشاوس، أمس الخميس، إن الوضع في تشاسيف يار كان "الأصعب" بسبب تكثيف هجوم الجيش الروسي.ونقلت صحيفة أوكرانية عن تشاوس قوله: "ربما يكون الوضع اليوم هو الأصعب على الإطلاق، كل يوم يتزايد القصف، واليوم هو مجرد يوم صعب للغاية. هناك عدد كبير من الحرائق والمساكن المتضررة. الأمر يزداد تعقيدًا.. ثم أن الهجوم يشتد، نشعر بذلك".وفي وقت سابق، صرّح النائب السابق للأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني سيرغي كريفونوس، بأن موقف الجيش الأوكراني في محيط مدينة تشاسوف يار على اتجاه باخموت صعب للغاية.وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في الثاني من أبريل إن القوات الروسية في محور دونيتسك سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات، على وجه الخصوص، في منطقة تشاسيف يار.