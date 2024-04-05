إسرائيل تغرق بعمليات "القتل الخاطئة".. ما وراء هذه الهجمات؟

اعترف الجيش الاسرائيلي منذ أيام باقترافه خطأ جديدًا تمثل بعدما استهدف قافلة مكونة من ثلاث مركبات تقوم بنقل عمال من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" على طول الطريق الساحلي في قطاع غزة مساء الإثنين، إذ حدّدت طائرة عسكرية إسرائيلية بدون طيار القافلة على أنها "قوات معادية"، وحدد مشغلو الطائرة القافلة كهدف معاد وفتحوا النار، لتسقط الصواريخ على المركبات، الواحدة تلو الأخرى، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص كانوا عائدين من جلب الطعام للجياع في قطاع غزة.

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وعلى مدى ستة أشهر، شنت القوات الإسرائيلية، في ردها على هجوم 7 تشرين الأول، حملة واسعة النطاق لتدمير حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويُعتقد أن أكثر من 20 ألف شخص لم يكن من المفترض أن يكونوا أهدافا قد قُتلوا على يد الجيش، إذ إن غالبية القتلى من المدنيين الفلسطينيين، ومن الرهائن الإسرائيليين الأسرى وعمال الإغاثة والصحفيين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وعلى مدى ستة أشهر، شنت القوات الإسرائيلية، في ردها على هجوم 7 تشرين الأول، حملة واسعة النطاق لتدمير حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويُعتقد أن أكثر من 20 ألف شخص لم يكن من المفترض أن يكونوا أهدافا قد قُتلوا على يد الجيش، إذ إن غالبية القتلى من المدنيين الفلسطينيين، ومن الرهائن الإسرائيليين الأسرى وعمال الإغاثة والصحفيين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومنذ بداية الحرب، قُتل ما يقرب من 200 من عمال الإغاثة، من بينهم 175 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، وواجهت جماعات الإغاثة التي تبذل جهودا لتنبيه الجيش الإسرائيلي بشأن خططها وتحركاتها، صعوبات بسبب سوء التواصل بين فرعي إسرائيل المدني والعسكري.



وفي شباط، تعرضت قافلة تابعة للأونروا تحمل مواد غذائية للقصف من قبل البحرية الإسرائيلية على طول طريق ساحلي بينما كانت تنتظر الحصول على إذن من القوات الإسرائيلية للعبور إلى شمال غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القافلة تعرضت للقصف عن طريق الخطأ، وعلقت الأونروا إيصال المساعدات إلى الشمال.



وكانت الحرب هي الحرب الأكثر فتكا بالصحفيين، فقد قُتل 95 صحفياً منذ 7 تشرين الأول، وفقاً للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك.



كما أدت النيران الإسرائيلية إلى مقتل بعض من أكثر من 200 رهينة إسرائيلي احتجزتهم حماس، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 20 من جنودها بنيران صديقة، من بين أكثر من 250 جنديا قتلوا منذ 7 تشرين الأول.



وجزئيا، يرجع حجم القتلى المدنيين منذ 7 تشرين الاول، إلى الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب التي تشن في منطقة حضرية مكتظة بالسكان حيث يختلط المقاتلون بالمدنيين، وفق "وول ستريت جورنال".



وقال الجنرال جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا: "عندما تحصل على مهام غير محددة، فيجب أن يتم ترجمة ذلك إلى مهام على الأرض ليقوم الجنود والوحدات بتنسيقها فعليا".



وأوضح فوتيل أنه "مع هذه الضرورات، تحظى المخاوف الإنسانية باهتمام أقل".



وقال أشخاص مطلعون على عمليات القوات الإسرائيلية لـ"وول ستريت جورنال"، إن الجيش الإسرائيلي يمنح في كثير من الأحيان سلطة واسعة للقادة على الأرض للدعوة إلى شن غارات جوية أثناء الحرب.

وتصف "وول ستريت جورنال" غرفة عمليات الطائرات بدون طيار التابعة للجيش الإسرائيلي والتي شاهدتها الصحيفة العام الماضي، تحت قيادة رائد يبلغ من العمر 27 عاما.



وكان بالغرفة "ثلاثة كراسي بالية أمام ثلاث شاشات فيديو تظهر الصور بالأبيض والأسود من الطائرات بدون طيار".



وكان جندي واحد يقود الطائرة بينما يدير آخر كاميراتها، ويعمل الجنود في نوبات مدتها أربع ساعات.



وقال جنود الاحتياط في مقابلات مع "وول ستريت جورنال"، إن مقاتلي حماس يرتدون ملابس مدنية ويتجولون غير مسلحين ويلتقطون أسلحة مخبأة في المناطق السكنية عندما يشتبكون مع القوات الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس تعمل من المستشفيات وتختبئ بين المدنيين، بينما تنفي الحركة استخدام المدنيين كدروع بشرية وتقول إن إسرائيل مسؤولة عن قتل المدنيين.(الحرة)