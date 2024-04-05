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عربي-دولي

أجبرهم على لقاحات كورونا.. محتجون ينكدون على وزير إيطالي سابق حياته (فيديو)

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:20
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لاحق عدد من المحتجين وزير الصحة الإيطالي السابق روبرتو سبيرانزا، الذي أجبر الإيطاليين على تلقي التطعيم قسرا خلال فترة وباء "كورونا"، ونعتوه بالقاتل.


وقالت وسائل إعلام إن سبيرانزا وجد نفسه غير قادر على الخروج من منزله دون حماية الشرطة، حيث يتبعه المحتجون خطوة بخطوة ويحاولون معارضته أينما رأوه، وهم يرددون شعار: "قاتل".
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في غضون ذلك، أفادت وكالة "إنسا" الإيطالية للأنباء يوم الجمعة بأن محكمة الوزراء في روما أجلت القضية الأخيرة المرفوعة ضد سبيرانزا والمتعلقة بإدارته لحالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19، وخاصة حملة التطعيم.
وأقرت المحكمة بأن سبيرانزا تصرف لصالح صحة الناس وسلامتهم، وقالت إن سلوكه كان دائما صحيحا في هذا الشأن.
 
 
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ومرض كوفيد-19 هو المرض الناجم عن فيروس كورونا المسمى فيروس كورونا- سارس- 2.

وقد اكتشفت منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس المستجد لأول مرة في 31 كانون الاول 2019، بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي في الصين.
ولاحقا تم إعلان "كوفيد-19" وباء عالميا، حيث انتشر في كل دول العالم وأدى إلى مقتل قرابة مليوني شخص.
وتعد إيطاليا ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا بوباء كورونا بعد المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات. (RT)

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