"الأونروا": 62% من المنازل في غزة دمرت

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة تسببت في تدمير حوالي 62% من جميع المنازل في القطاع.

وأشارت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك التابعة للوكالة والمباني التي تؤوي العائلات النازحة، تعرضت للهجوم.

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ولفتت إلى أن أكثر من 75% من السكان قطاع غزة نازحون الآن بسبب الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات، متسائلة: "متى سينتهي ذلك؟".



يشار إلى أنه حسب آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة القتلى منذ 7 تشرين الاول إلى 33037، بالإضافة إلى 75668 جريحا.

(RT)