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تحذير بريطاني عالي اللهجة تجاه إسرائيل: سنحاسبكم

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:33
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حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا "ستحاسب إسرائيل" على مقتل 3 بريطانيين، من بين 7 من عمال الإغاثة في غزة، وسط غضب عالمي من هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة الغذاء التابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".
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وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفض ديفيد كاميرون الحديث عن المطالب المتزايدة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أعقاب هذه الفظائع.

كما رفض وزير الخارجية البريطاني الادعاءات بأن الحكومة البريطانية تقلل من أهمية الحادث لتجنب إثارة غضب إسرائيل.

ووصف كاميرون الغارة الثلاثية التي نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية هذا الأسبوع على قافلة "وورلد سنترال كيتشن" بأنها "مروعة" وأشاد بعمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا.(سكاي نيوز عربية)
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