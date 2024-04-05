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عربي-دولي

"لا تمتلكان وثائق صحيحة"... مصر ترد على احتجاز روسيا سفينتين مصريتين

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:42
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رد وزير التموين المصري على احتجاز روسيا سفينتين مصريتين محملتين بالقمح للتصدير إلى مصر، وفقا لمناقصة كانون الثاني الماضي.


ووقال الوزير المصري علي المصيلحي، فإن السلطات الروسية تحتجز السفينتين لأنهما لا تمتلكان الوثائق الصحيحة، وإن السفن منعت من الإبحار وهي الآن محتجزة في الموانئ الروسية.
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وأشار المصيلحي إلى أنه كان من المقرر أن تتوجه السفينتان للموانئ المصرية بحلول نهاية مارس، وفقا لمناقصة كانون الثاني، مبينا أن مصر تنتظر ردا من مسؤولي السفارة الروسية بشأن تلك الواقعة.
وتابع أن مصر ستقرر ما ستفعله مع الشحنات بمجرد تلقيها ردا من روسيا بشأن السفينتين اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.
وتحمل السفينتان شحنات من شركة جرين فلاور Grainflower DMCC، وأشارت بلومبرغ إلى أن جرين فلاور تعد شريك تصدير للتاجر الروسي (TD Rif)، وأن صادرات الشركة محظورة وتواجه ضغوطا لبيع أصولها.
ولم تصدر السلطات الروسية المعنية أي تصريح حول هذا حول هذا الموضوع.
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأميركية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.
وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا. (RT)
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