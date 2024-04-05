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إذا أجريت الانتخابات اليوم.. من سيكون قادرا على تشكيل ائتلاف حاكم في إسرائيل؟

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:05
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كشف استطلاع جديد للرأي أن زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس، سيكون قادرا على تشكيل ائتلاف حاكم إذا أجريت الانتخابات اليوم.
 
ومنح الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" حزب غانتس 32 مقعدا، بانخفاض عن 33 مقعدا في الاستطلاع السابق الذي أجرته الصحيفة الشهر الماضي، لكنه ارتفع من 12 مقعدا الذي يتمتع بها حاليا.
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وستفوز الأحزاب في ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل الحرب بـ44 مقعدا فقط في الكنيست مقارنة بـ64 مقعدا فازت بها في انتخابات تشرين الثاني 2022، بينما ستفوز الأحزاب في الائتلاف الحاكم السابق بـ66 مقعدا في الكنيست المكون من 120 عضوا، بانخفاض عن 71 الشهر الماضي قبل انقسام فصيل الوحدة الوطنية.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن حزب "يش عتيد" بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد سيحصل على ثلاثة مقاعد إضافية مما يصل إلى 15 مقعدا، في حين سيخسر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو مقعدين، مما يخفض عدد مقاعده إلى 17 مقعدا.

وخلص الاستطلاع إلى أن حزب العمل، الذي يتجه إلى الانتخابات التمهيدية في الشهر المقبل لانتخاب زعيم جديد لحزبه، سيكون قريبا من العتبة الانتخابية بأربعة مقاعد، إلى جانب حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "الصهيونية الدينية". (روسيا اليوم) 
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