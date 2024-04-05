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إقتصاد

وزير الطاقة التركي: سنبدأ تجارة الكهرباء مع إيران قريبا

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:39
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كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن بدء تجارة الطاقة الكهربائية مع إيران في غضون أشهر قليلة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني علي أكبر مهرابيان، في العاصمة طهران، عقب لقاء ثنائي وأخر على مستوى الوفود بين الجانبين.
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وأكد بيرقدار، أن المحادثات متواصلة بخصوص تصدير الكهرباء من تركيا إلى إيران، ومن إيران إلى تركيا.

وقال: "إن شاء الله ستبدأ تجارة الكهرباء بين البلدين في أقرب وقت ممكن، ربما في غضون أشهر قليلة وذلك نتيجة لجهودنا".

كما أشار بيرقدار، إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني التعاون في مجال الطاقة المتجددة وبورصة الطاقة. (روسيا اليوم)

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