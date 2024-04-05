Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1183574-638479201482320955.jpg
Doc-P-1183574-638479201482320955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الجمعة، من أي اعتداء ضد بلاده متوعدا بالرد على ذلك.
 
وقال سلامي، إن "الشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الإمبراطوريات، ونحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد".
Advertisement

وأضاف: "لن تتمكن أي قدرة مهما كانت من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الأمريكي والغربي وإذا توقف هذا الإنعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد".

وأردف: "الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين".

وأكد قائد الحرس الثوري أن "غزة تواجه اليوم الإمبراطوريات في العالم إلا أنها تقف ثابتة، وفلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم".

وشدد: "الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام"

وقال سلامي: "لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-04-05
10:00 | 2024-04-05
09:52 | 2024-04-05
09:39 | 2024-04-05
09:14 | 2024-04-05
09:00 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24