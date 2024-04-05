الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الجمعة، من أي اعتداء ضد بلاده متوعدا بالرد على ذلك.

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وقال سلامي، إن "الشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الإمبراطوريات، ونحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد".وأضاف: "لن تتمكن أي قدرة مهما كانت من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة".وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الأمريكي والغربي وإذا توقف هذا الإنعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد".وأردف: "الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين".وأكد قائد الحرس الثوري أن "غزة تواجه اليوم الإمبراطوريات في العالم إلا أنها تقف ثابتة، وفلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم".وشدد: "الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام"وقال سلامي: "لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة". (روسيا اليوم)