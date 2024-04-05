ترامب: إسرائيل "تخسر حرب التواصل في غزة"

Advertisement

وقال الرئيس الأميركي السابق، في مقابلة خلال برنامج "هيو هيويت شوو" تم بثها الخميس إنّ "إسرائيل بصدد خسارة حرب التواصل تماما".واعتبر ترامب أنه "يجب الانتهاء من الأمر، ويجب العودة إلى وضع طبيعي"، مشدداً على أنه "يجب تحقيق انتصار، الأمر يستغرق الكثير من الوقت"، وفقاً لفرانس برس.وتابع: "ينشرون كل ليلة مقاطع فيديو لمبان تنهار، لا يجدر بهم نشر مثل هذه المقاطع، لذلك يخسرون حرب التواصل"، بحسب الوكالة الفرنسية.وتخضع إسرائيل لضغوط دولية شديدة بسبب حصيلة الحرب في غزة كما تواجه انتقادات متزايدة من الولايات المتحدة، أقرب حلفائها، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وسقوط المدنيين.وكان ترامب حذر، في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية نشرت في وقت سابق، من أن إسرائيل تفقد "الكثير من التأييد" بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى "إنهائها".وقال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم": "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".وأضاف: "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".وعندما سُئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حماس، قال ترامب للصحيفة إنه "كان سيرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير"، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.