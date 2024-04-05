إتصالٌ "عالي النبرة".. ماذا حصل بين بايدن ونتنياهو قبل أيام؟

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال الثلاثاء، أكثر من أي مرة سابقة، من أجل تغيير نوعية العمليات العسكرية في الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن التصريح الصادر عن البيت الأبيض عقب المكالمة هو أقوى توبيخ أميركي لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، موضحة أنه يلقي الضوء على امتعاض بايدن المتزايد من نتنياهو.



واستدركت الصحيفة بالإشارة إلى أن البيت الأبيض لم يصل إلى حد القول مباشرة إن الرئيس الأميركي سيوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة أو سيفرض شروطاً حول كيفية استخدامها، كما يطالبه بذلك أعضاء حزبه الديمقراطي.



وفي بيان، قال البيت الأبيض: "لقد أكد الرئيس بايدن أن الضربات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام غير مقبولة". وأضاف: "لقد أوضح ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة. وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة تُحدَّد من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".



وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن تهديد بايدن بربط الدعم الأميركي بالسلوك الإسرائيلي جاء تحت ضغط متزايد من حزبه، مشيرة إلى أن بعض أعضاء فريق الرئيس الأسبق باراك أوباما القديم أكثر صراحة في انتقاد بايدن لأنه لم يبذل المزيد من الجهد لكبح جماح نتنياهو.



وحث بايدن نتنياهو، خلال المكالمة، على "تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق (مع حماس) دون تأخير لإعادة الرهائن (الإسرائيليين) إلى ديارهم". كذلك، بحث الجانبان حادثة مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في غارة إسرائيلية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.



وأحجم المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن الاستفاضة في التغييرات المحددة التي ستجريها الولايات المتحدة في سياستها بشأن إسرائيل والحرب على غزة، وذلك خلال إفادة صحافية عقب الاتصال.

وقال إن واشنطن تأمل أن ترى إعلانا عن الخطوات الإسرائيلية خلال "الساعات أو الأيام المقبلة"، مضيفاً: "ما نرغب فيه هو بعض التغيير الحقيقي من الجانب الإسرائيلي، وكما تعلمون، إذا لم نر أي تغيير من جانبهم فسيكون هناك تغيير من جانبنا".



وتابع: "ما نتطلع إلى رؤيته ونأمل أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة".

ورغم الضغوط التي يمارسها الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، إلا أن الإدارة تواصل توفير إمدادات عسكرية لإسرائيل حتى في وقت تنتقد فيه طريقة خوض الحرب. (العربي الجديد)