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عربي-دولي
النخالة: "محور المقاومة" مستعدّ للقتال ضدّ إسرائيل إلى أبعد مدى
Lebanon 24
05-04-2024
|
06:34
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أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، وحدة جبهة "محور المقاومة" ووحدة ساحاتها من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا وفلسطين.
وقال النخالة عبر قناة "الميادين" أثناء مشاركته في فعاليات يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران إنّ "كل جبهات محور المقاومة مُوحّدة اليوم ضد العدو الإسرائيلي، وبهذه الجبهات سوف ننتصر، إضافةً إلى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته".
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ولفت إلى أنّ "محور المقاومة قوي، وما يجري الآن في جنوب لبنان وفي اليمن ومن عمليات في العراق يؤكد وحدة المحور وقوّته واستعداده إلى أبعد مدى لقتال إسرائيل".
ومنذ ساعات الصباح الباكر، انطلقت في إيران مسيرات يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالتزامن مع وصول جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قنصلية البلاد في دمشق.
وتنظم هذه المسيرات في أكثر من 2000 مكان في مختلف المحافظات الإيرانية، وسيسير المشاركون من المساجد والساحات الرئيسية في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد إلى مكان إقامة صلاة الجمعة.
وأمس، شدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة له خلال إفطار رمضاني مع سفراء الدول الأجنبية في إيران، على أنّ تحرير القدس هو القضية الأولى في الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أنّ إسرائيل فشلت في الوصول إلى أهدافه أمام صمود المقاومة التي لا تمتلك شيئاً سوى إرادة فولاذية.
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