وزير إسرائيليّ يهاجم دولة عربية.. هكذا تم الردّ عليه

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ووصف بركات قطر بأنها "ذئب يرتدي ملابس حمل"، مدعيا أنها "تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم".ولم يتضح من تصريحات بركات ما إذا كان يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية أو يتحدث بصفته الشخصية.من جانبه، استنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تصريحات لوزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات ضد بلاده، معتبرا أن الأخير يسعى إلى "الظهور سياسيا" عبر هذا النهج.وقال الأنصاري، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"؛ إن بركات "يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق" حول الحرب على قطاع غزة.ووصف المتحدث القطري الوزير الإسرائيلي، وهو عضو في حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه "سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي".واعتبر أن "نشر الأكاذيب بشأن قطر التي ساعدت في إطلاق الرهائن علامة على تهور سياسي وأنانية".واستضافت الدولة الخليجية لسنوات بعض القادة السياسيين لحركة "حماس"، وأدت دورا رئيسيا في التوسط في المحادثات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، وتمكنت من إطلاق سراح بعض المحتجزين.وتقول قطر؛ إن المكتب السياسي لـ"حماس" في الدوحة افتتح عام 2012، "بعد طلب من واشنطن لإقامة خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".يشار إلى أن نتنياهو انتقد قطر الشهر الماضي، وقال؛ إن "دورها في الوساطة يمثل إشكالية"، في وقت استنكرت فيه الدوحة تلك التصريحات، واعتبرتها "غير مسؤولة لكنها غير مفاجئة".