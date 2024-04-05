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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي عن مقتل عمال الإغاثة: أحد القادة أخطأ التقدير

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:48
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أعلن الجيش الإسرائيلي خلاصة تحقيقه بشأن مقتل عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي بغارة في غزة، مشيرا إلى أن قواته لم تتعرف على سيارات المنظمة ووأن أحد القادة أخطأ التقدير.

ووفقا لنتائج التحقيق في ملابسات الحادث الذي أجرته آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة برئاسة الجنرال المتقاعد يؤاف هار إيفِن، وتم تقديمه لرئيس الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي، فإن "قوات الجيش الاسرائيلي رصدت مسلحا واحدا على متن إحدى شاحنات المساعدات، ثم اعتقدت بوجود مسلح آخر. وبعد مغادرة السيارات للمستودع الذي تم إفراغ المساعدات فيه، أخطأ أحد القادة الاعتقاد بأن مسلحين من حماس يتواجدون في السيارات المرافقة. ولم تتعرف القوات على السيارات المذكورة باعتبارها تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي".
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وأشارت استنتاجات تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أنه "كان بالإمكان منع وقوع الحادث ومع ذلك كانت الجهات التي وافقت على الهجوم على قناعة بأنها تستهدف عناصر من حماس".

ولفت التقرير إلى أن "استهداف سيارات المساعدات عبارة عن خطأ جسيم نجم عن خلل خطير يعود إلى التعرف الخاطئ، وإلى الخطأ في اتخاذ القرارات وشن هجوم بصورة تتعارض مع أوامر وتعليمات إطلاق النار". (روسيا اليوم)
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