Advertisement

عربي-دولي

من تل أبيب إلى بيروت.. كيف تُشوّش إسرائيل على أنظمة "جي بي إس"؟

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1183598-638479233761907690.jpg
Doc-P-1183598-638479233761907690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الحرة"، أنّ الإسرائيليين استيقظوا في تل أبيب ليجدوا أن تطبيقات الخرائط على هواتفهم تشير إلى أنهم في بيروت، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالا، مما أدى إلى عرقلة عمل سائقي سيارات الأجرة وأخرجت تطبيقات توصيل الطعام عن الخدمة بشكل مؤقت.
Advertisement

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، عمد الجيش الإسرائيلي إلى تشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" والتلاعب بها، بينما تستعد البلاد لردّ محتمل من قبل إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تشويش نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، الذي يمكن استخدامه لإرباك أنظمة الاستهداف في الأسلحة، "كان جزءا من جهد لحماية البلاد".

وبحسب الصحيفة، ليست هذه المرة التي تشوش فيها إسرائيل على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، منذ اندلاع حربها مع حماس في السابع من تشرين الاول، مشيرة إلى أنها لجأت إلى العملية بشكل رئيسي في شمال البلاد، حيث تتبادل الضربات مع حزب الله.

كما قامت أيضا بالتشويش على النظام في جنوب إسرائيل، خاصة حول مدينة إيلات، التي كانت هدفا الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار من قبل الفصائل اليمنية والعراقية المدعومة من إيران، وفقا لإيجال أونا، المدير العام السابق للمديرية السيبرانية الوطنية الإسرائيلية.

واشتدت عمليات تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي، منذ غارة يوم الاثنين في دمشق، وامتدت إلى وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، حيث قال سائق سيارة أجرة إن تطبيق الخرائط الخاص به حدد موقعه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. 

وفي جنوب البلاد، وفي القدس والضفة الغربية، قامت أجهزة تحديد المواقع "GPS"، هذا الأسبوع بوضع المستخدمين في القاهرة.

وترسل أقمار نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" إشارات راديو إلى أجهزة استقبال GPS، وتقوم هذه الأخيرة بتفسير هذه الإشارات لحساب الموقع الدقيق.

وتتم عملية التشويش على "جي بي اس"، باستخدام إشارة راديو أقوى تطغى على إشارات الأقمار الصناعية وتحجبها. هذا يؤدي إلى عدم قدرة جهاز استقبال GPS على تحديد الموقع الجغرافي.

أما التلاعب من خلال إظهار موقع مختلف عن الموقع الحقيقي، فيتم باستخدام موجات "جي بي اس" معدلة، حيث يتم إرسال نقطة موقع مختلفة عن عن قصد.

ويقول أوجال إنا، إن قوات الأمن الإسرائيلية تستخدم ممارسة تسمى التلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي "GPS spoofing"، والتي تتداخل مع أجهزة استقبال GPS مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية وتزيف الموقع الفعلي للجهاز، ويمكن أن تحول مسار الأسلحة الموجهة بنظام GPS مثل الطائرات من دون طيار. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-04-05
10:00 | 2024-04-05
09:52 | 2024-04-05
09:39 | 2024-04-05
09:14 | 2024-04-05
09:00 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24