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عربي-دولي

تحسبا من عودة ترامب.. كاميرون يدعو "الناتو" لزيادة الإنفاق العسكري

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:38
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دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حلف "الناتو" لزيادة الإنفاق العسكري بسبب احتمال عودة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن كاميرون: "زيادة الإنفاق الدفاعي وإيصال الناتو إلى أقوى شكل ممكن سيساعد أيضا في حماية الحلف من التأثير المحتمل لانتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني".
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ووفقا لكاميرون، أيا كان من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيرغب في الاستثمار في "نجاح" حلف شمال الأطلسي، حيث يرى قوته ويرى أن الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
كما ربط كاميرون الدعم لأوكرانيا بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكدا أنه "إذا تكبدت روسيا بحلول نهاية العام خسائر كبيرة دون الحصول على أراضي فإن "الرئيس الجديد سيرى أن أوكرانيا قضية تستحق الاستثمار فيها".

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تدرك الحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع.

وأكد أنه سيصل الأسبوع المقبل في زيارة للولايات المتحدة، حيث سيحاول إقناع الكونغرس بالموافقة على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المخصصة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار. (روسيا اليوم) 
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