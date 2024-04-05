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عربي-دولي

حادثة مروّعة جدّاً... إنتحار شاب وحبيبته!

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:45
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انتحر شاب وفتاة اليوم الجمعة، إثر تناولهما حبوب غلال سامة، لرفض أهلهما زواجهما، في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا في صعيد مصر.


وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة. (روسيا اليوم)
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