فيديو يخرج إلى العلن.. وزير قتل زوجته في أحد المطاعم!

وثّقت كاميرا المراقبة جريمة قتل رجل لزوجته في أحد مطاعم العاصمة الكازاخستانية، أستانا.

وفي التفاصيل، أقدم وزير الاقتصاد الكازاخستاني السابق كوانديك بيشيمباييف على ضرب زوجته سلطانات نوكينوفا بشكل وحشي ما أدى إلى مقتلها.

ونشر أيتبيك نوكينوفا، شقيق الضحية، الفيديو الذي وثقته الكاميرات في تشرين الثاني من العام الماضي على مدونته الشخصية، وذلك بعد محاولات حثيثة من فريق دفاع المتهم إثبات أن سبب الوفاة تاجم عن ورم دموي، وأن الوزير كان يحب زوجته ولم يتعمد إيذاءها.

وقال نوكينوفا: "أتوسل لأقاربنا وأصدقائنا ألا يشاهدو السلطانات، لم أكن لأنشر هذا أبداً لو كان الأمر بيدي، لكن محامي القاتل لم يتركوا لي أي خيار".

واستشهد شقيق الضحية بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض شقيقته لـ 13 ضربة على الرأس وحده، بالإضافة لركلات في أجزاء مختلفة من جسمها.

وتزوج بيشيمباييف من سلطانات قبل عام من وقوع الحادثة، وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فقد قضى الوزير وقتاً طويلاً في التودد ومحاولة اقناعها بالزواج منه، لكنه عنفها بعد الزواج ومنعها من رؤية عائلتها.

واليوم، ينتظر بيشيمباييف النطق الرسمي بالحكم. (العربية)