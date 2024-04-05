توقيف 8 أشخاص في تركيا... ما علاقتهم بالمخابرات الإسرائيلية؟

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.



وأوضح الوزير أن توقيف المشتبهين جرى على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية. (العربية)

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