Advertisement

عربي-دولي

توقيف 8 أشخاص في تركيا... ما علاقتهم بالمخابرات الإسرائيلية؟

Lebanon 24
05-04-2024 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1183638-638479307439428344.jpg
Doc-P-1183638-638479307439428344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح الوزير أن توقيف المشتبهين جرى على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-04-05
10:00 | 2024-04-05
09:52 | 2024-04-05
09:39 | 2024-04-05
09:00 | 2024-04-05
08:45 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24