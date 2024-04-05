كم بلغ عدد المصلين اليوم في المسجد الأقصى؟ (فيديو)

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الجيش الإسرائيلي المشددة والمفروضة على مدينة القدس.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى". (روسيا اليوم)

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