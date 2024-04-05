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عربي-دولي

فضيحة جديدة تضرب الجيش الإسرائيليّ... قتل مستوطنة ​بمروحيّة!

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:15
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي اعترف، نتيجةً للتحقيقات التي أجراها، بمقتل مستوطِنة بنيران مروحية إسرائيلية، أثناء قصف السيارة التي نقلها بها مقاتلون من حماس، والتي كانت عائدة إلى قطاع غزة من مستوطنة نير عوز في السابع من تشرين الأول الماضي".
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وأشار موقع "يديعوت أحرونوت"، إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي، أخبر اليوم أفراد عائلة إفرات كاتس، التي اختُطفت من منزلها في نير عوز، أنها قُتلت على ما يبدو يومها، بنيران أطلقتها مروحية قتالية إسرائيلية.

وفي إطار التحقيق، لم يتعرّض طاقم المروحية لأي انتقاد، بحسب الموقع. (الميادين)
 
 
 
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