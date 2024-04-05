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إقتصاد

"أرامكو" رفعت سعر بيع نفطها لآسيا

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:34
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رفعت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات شهر أيار المقبل لعملائها في آسيا وأبقتها دون تغيير بالنسبة للولايات المتحدة.


وحددت "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين بعلاوة دولارين فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي، وبذلك تكون "أرامكو" قد رفعت السعر بمقدار 30 سنتا عن سعر نيسان. (روسيا اليوم)
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