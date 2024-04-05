زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته

ضرب زلزال قوّته 5.5 على مقياس ريختر، مناطق قرب نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت "سبوتنيك" أنّه جراء الزلزال، توقفت أعمال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لبعض الوقت، وذلك بعد "اهتزاز" القاعة.