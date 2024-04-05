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عربي-دولي

زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:40
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ضرب زلزال قوّته 5.5 على مقياس ريختر، مناطق قرب نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
 
 
وقالت "سبوتنيك" أنّه جراء الزلزال، توقفت أعمال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لبعض الوقت، وذلك بعد "اهتزاز" القاعة.
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