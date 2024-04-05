"المطبخ العالمي" تطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في مقتل موظفي الإغاثة

قالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي غير قادر على التحقيق بشكل موثوق في فشله بغزة".

وجددت المنظمة، في بيان، مطالبتها "بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل موظفيها بهجوم إسرائيلي" وسط قطاع غزة، الاثنين الماضي.

وأشارت المنظمة، إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بمسؤوليته وأخطائه القاتلة في الهجوم المميت على قافلتنا في غزة، كما أنه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الهجوم".

واعتبرت ذلك "خطوات مهمة".

واستدركت أنه "يجب أن يكون هناك تغيير منهجي تفاديا لمزيد من الإخفاقات العسكرية والاعتذارات" عند استهداف موظفي الإغاثة.

( الأناضول)