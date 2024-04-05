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عربي-دولي

إسبانيا: الاتحاد الأوروبي قد يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون

Lebanon 24
05-04-2024 | 11:40
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن على الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها حقوق الإنسان في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

 وأكد سانشيز لقناة "الجزيرة" القطرية الخميس، أنه يجب أن يكون هناك تصميم دولي على إنهاء الحرب الإسرائيلية وضمان وقف إطلاق النار في غزة.

 وقال إن "إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجهان نحو العزلة الدولية باستراتيجيتهما وتزايد عدد القتلى في غزة".

 وأضاف أنه طلب مع نظيره الأيرلندي في شباط مراجعة ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان بغزة.

 وشدد على أنه "إذا وجدت المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تتصرف ضد حقوق الإنسان في غزة، فيجب على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقاته الإستراتيجية مع إسرائيل".

 وعن مقتل 7 موظفين أجانب من "المطبخ العالمي" بهجوم إسرائيلي الاثنين وسط قطاع غزة، قال سانشيز: "هذا غير مقبول، يجب أن ندين الظروف الرهيبة والخطيرة، هؤلاء الأشخاص (عمال الإغاثة) يعملون هناك لأن الناس في غزة يعانون من الجوع ويحتاجون إلى الطعام".

  وشدد سانشيز أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات في أسرع وقت لإيصال شاحنات المساعدات إلى غزة، وقال: "سأكرر ما قلته منذ البداية، هناك حاجة لوقف دائم لإطلاق النار".

 وقال: "يجب الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في أسرع وقت، وأن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

( الأناضول)
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