اليمن.. مسيرات حاشدة لاحياء يوم القدس العالمي

انطلقت في اليمن أكثر من 150 مظاهرة، الجمعة، دعما للشعب الفلسطيني، وتزامنا مع "يوم القدس العالمي" الموافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية "بخروج مسيرات جماهيرية في أكثر من 150 ساحة بـ 15 محافظة يمنية لإحياء ليوم القدس العالمي".

ووفق الدعوات للمسيرات التي أطلقتها الجماعة، الخميس، فإن من أبرز المحافظات التي خرجت فيها التظاهرات صنعاء والمحويت وصعدة (شمال)، وحجة والحديدة (غرب)، والبيضاء (وسط).

ورفع المتظاهرون في "ميدان السبعين" أكبر ميادين صنعاء "الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات متضامنة مع الشعب الفلسطيني"، وفق القناة.

كما رددوا هتافات منها: "القدس قضيتنا الأولى. نأتيها وعدا مفعولا"، و"يا غزة نحن معكم، أنتم لستم وحدكم".

( الأناضول)