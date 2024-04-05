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بولندا تطالب اسرائيل بالاعتذار والتعويض عن مقتل "سوبول"

Lebanon 24
05-04-2024 | 12:20
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طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الجمعة، إسرائيل بالاعتذار ودفع تعويضات، على خلفية قتل مواطنها داميان سوبول بهجوم على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة الاثنين الماضي.

 ونقل موقع "بوليتيكون" الإخباري عن تاسك قوله إنه يريد من ممثلي إسرائيل لدى بولندا التواصل بشكل شفاف ومباشر من أجل احترام مشاعر الشعب البولندي.

 والاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي قافلة "المطبخ العالمي" (منظمة غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

 وذكر تاسك أنه يتعين على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات عن مقتل البولندي داميان سوبول، في الهجوم الذي وقع الاثنين بغزة.

 وردا على عدم اعتذار السفير الإسرائيلي لدى وارسو ياكوف ليفن، قال توسك: "في الحقيقة هذا لا يكلف شيئا".

( الأناضول)
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