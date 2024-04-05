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أردوغان: تركيا ستواصل تقديم الدعم لغزة

Lebanon 24
05-04-2024 | 12:40
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تركيا ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لقطاع غزة.

 جاء ذلك خلال كلمة للمصليين، عقب صلاة الجمعة، في جامع آيا صوفيا بإسطنبول.

 وقال الرئيس أردوغان: "أشقاؤنا قابعون تحت الظلم الإسرائيلي هناك، وندعو الله أن يخلّص إخواننا هؤلاء من الظلم بفضل الأدعية التي سترفع في ليلة القدر".

 وأضاف: "نحن الآن نرسل كافة أشكال الدعم والمساعدات، التي باستطاعتنا، وسنواصل إرسالها حتى النهاية، فدعاؤكم مهم للغاية".

 وهنأ أردوغان، المواطنين بليلة القدر، مشددًا على أهمية الوحدة والتكاتف.

 وقرأ الرئيس التركي آية من القرآن تقول "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، داعيًا إلى عدم التفرقة.

( الأناضول)
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