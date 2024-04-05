سفير واشنطن بإسرائيل: إدارة بلادنا "مُحبطة" من تصرفات حكومة نتنياهو

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو، إن إدارة بلاده "مُحبطة" من تصرفات الحكومة الإسرائيلية بشأن الاحتياجات الإنسانية بقطاع غزة.

جاء ذلك في حوار للسفير الأميركي أجرته معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ونشرته الجمعة.

وأفاد السفير بأن الإدارة الأميركية "محبطة ومنزعجة للغاية" بشأن تعامل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الحاجة الملحة للغذاء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 6 أشهر.

وأوضح أن الولايات المتحدة "عملت بجد" لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر، واصفا العملية بأنها "ليست سهلة ولا رخيصة".

وتابع: "وبالفعل كانت هناك نقاشات كثيرة بشأن إدخال الطحين إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود (الإسرائيلي البحري) وهو الآن في طريقه إلى غزة".

وبخصوص معبر كرم أبو سالم، قال السفير: "كنا نرى بشكل لا لبس فيه وجوب فتح المعبر لنقل المساعدات للسكان الفلسطينيين في غزة، وتم فتحه، وأنا أتعامل معه ليل نهار، وأعني ذلك حرفيا".

واعتبر أن هناك "تقدم هائل" في كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، مؤكدا على وجوب دخول المزيد منها إلى القطاع.

وأضاف: "لن أجلس هنا وأقول إن المهمة قد انتهت، نحن بحاجة إلى المزيد من الشاحنات للدخول إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

( الأناضول)