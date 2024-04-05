ترحيب أميركي بتحمل إسرائيل "المسؤولية" عن مقتل عمال الإغاثة

رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بتحمّل إسرائيل "كامل المسؤولية" عن مقتل سبعة عمّال إغاثة في غزة، مع تشديد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن واشنطن ستتابع الأمر مع مسؤولين إسرائيليين في الأيام المقبلة.

وقال بلينكن لدى صعوده إلى الطائرة في أعقاب زيارة إلى بروكسل استمرّت ثلاثة أيام "من الأهمية بمكان أن إسرائيل تحمّلت كامل المسؤولية عن هذه الواقعة. ومن المهم أيضا أنها تتّخذ على ما يبدو خطوات لمحاسبة المسؤولين".

وأضاف "وما هو أكثر أهمية هو الحرص على اتّخاذ خطوات على صعيد المضي قدما لضمان عدم تكرار أمر كهذا".

وأشار بلينكن إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهّد للرئيس الأميركي جو بايدن تغيير الإجراءات العسكرية لبلاده لحماية عمّال الإغاثة في غزة في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الأميركي "سننظر بتمعّن في ماهية تلك الخطوات، وكيف ستؤدي إلى فض للنزاع بشكل أفضل وإلى تنسيق أفضل لحماية عمّال الإغاثة".

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ستجري مراجعة "شديدة التأني" للتحقيق الإسرائيلي في مقتل عمّال الإغاثة و"سنتناقش في خلاصاته مع مسؤولين إسرائيليين ومع منظّمات إنسانية في الأيام المقبلة".

( سكاي نيوز)