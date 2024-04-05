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مسلح يطلق النار على جيب عسكري إسرائيلي على حدود الأردن

Lebanon 24
05-04-2024 | 14:20
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قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنّ مسلحًا اجتاز الحدود مع الأردن وأطلق النار على جيب عسكري قبل أن يعود.

 وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ مسلحًا أطلق النار ليلة الخميس- الجمعة على جيب عسكري بعد أنّ تجاوز الحدود مع الأردن، دون أنّ تقع أية إصابات.

 وأشارت الإذاعة (رسمية) إلى أنّ المسلح رجع إلى الأراضي الأردنية دون أنّ تتمكن القوات الإسرائيلية من إصابته.

 ولفتت إلى أنّ المسلح تجاوز الحدود بين إسرائيل والأردن، لكنه لم يتجاوز السياج الفاصل.

 وهذه الحادثة الأولى من نوعها على الحدود الأردنية الإسرائيلية، منذ الحرب على قطاع غزة في تشرين أول الماضي.

  ( الأناضول)

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