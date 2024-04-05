البيت الأبيض: إبلاغ بايدن بزلزال نيويورك

قال البيت الأبيض مساء يوم الجمعة إنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي جو بايدن، بالزلزال الذي ضرب نيوجيرسي وهز نيويورك.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأنه "تم إبلاغ الرئيس بالزلزال، وهو على اتصال بفريقه الذي يراقب التأثيرات المحتملة".

وأشارت كارين جان بيير إلى أن "البيت الأبيض على اتصال بالمسؤولين الفيدراليين والولائيين والمحليين".

وقالت السلطات الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر هز مدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة، حيث اهتزت المباني في جميع أنحاء مانهاتن.

وأكدت إدارة الإطفاء في نيويورك عدم ورود تقارير أولية عن وقوع أضرار.

هذا، وأشارت وسائل إعلام إلى أن الناس في مناطق بعيدة مثل بالتيمور وفيلادلفيا وكونيتيكت ومناطق أخرى من الساحل الشرقي غير المعتادين على الزلازل عبروا عن شعورهم باهتزاز الأرض.

( روسيا اليوم)