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إقتصاد

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف

Lebanon 24
05-04-2024 | 14:54
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رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا والبحر المتوسط في ايار، وفقاً لبيان صادر عن شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للمشترين في آسيا بعلاوة دولارين فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 30 سنتا عن سعر نيسان.
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وجاءت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا متوافقة مع التوقعات.

وتوقعت خمسة مصادر في قطاع التكرير في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع السعر بما يتراوح بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل مقارنة بأسعار نيسان.

وأضافت الشركة أن سعر البيع الرسمي لعملائها بمنطقة البحر الأبيض المتوسط انخفض 10 سنتات لشهر ايار فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، وهو ما يقلص من خصم قدره 20 سنتا في نيسان.

ولن تتغير أسعار البيع الرسمية لعملاء شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة خلال الشهر، وستظل عند علاوة 30 سنتا فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وعند 4.75 دولار فوق أسعار خام أرجوس عالي الكبريت.

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