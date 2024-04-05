وزير الخارجية الأردني يدعو لفتح جميع معابر غزة

دعا الأردن، الجمعة، إلى فتح جميع المعابر البرية إلى غزة، وإنهاء "التجويع" في القطاع المحاصر منذ أكثر من نصف عام من قبل الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق منشور لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على حسابه بمنصة إكس.

وكتب الصفدي: "يجب فتح جميع المعابر البرية إلى غزة، ويجب أن يبدأ وقف إطلاق النار الآن".

وأضاف: "يجب أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن جميع العمليات الإنسانية وأن يكون لها وصول كامل" إلى مناطق القطاع.

وشدد الصفدي، على أن "أي شيء أقل من ذلك سيكون كذبة أخرى، ولن يبدأ حتى في معالجة الكارثة التي خلقتها إسرائيل".

وقال: "تجويع الغزاويين يجب أن ينتهي".

( الأناضول)