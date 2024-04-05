Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الأردني يدعو لفتح جميع معابر غزة

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1183771-638479512974127091.jpeg
Doc-P-1183771-638479512974127091.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا الأردن، الجمعة، إلى فتح جميع المعابر البرية إلى غزة، وإنهاء "التجويع" في القطاع المحاصر منذ أكثر من نصف عام من قبل الجيش الإسرائيلي.

 جاء ذلك وفق منشور لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على حسابه بمنصة إكس.

 وكتب الصفدي: "يجب فتح جميع المعابر البرية إلى غزة، ويجب أن يبدأ وقف إطلاق النار الآن".

 وأضاف: "يجب أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن جميع العمليات الإنسانية وأن يكون لها وصول كامل" إلى مناطق القطاع.

 وشدد الصفدي، على أن "أي شيء أقل من ذلك سيكون كذبة أخرى، ولن يبدأ حتى في معالجة الكارثة التي خلقتها إسرائيل".

 وقال: "تجويع الغزاويين يجب أن ينتهي".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2024-04-05
16:40 | 2024-04-05
16:20 | 2024-04-05
16:20 | 2024-04-05
16:05 | 2024-04-05
16:00 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24