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عربي-دولي

"حادث إلكتروني" كبير في اسرائيل.. اختراق موقع وزاري وتسريب وثائق

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:23
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أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أنها تحقق في "حادث إلكتروني" وقع اليوم الجمعة.
 
وقالت الوزارة على منصة "إكس": "منذ ساعات الصباح، يحقق خبراء من الوزارة وجهات أخرى في الحادث وتبعاته".
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وأضافت: "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى وحجم الوثائق التي سُربت ومصادرها".
 
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس فور جستس" (مجهولون من أجل العدالة) مسؤوليتها عن الاختراق، الذي قالت إنه شمل استرجاع بيانات يقدر حجمها بنحو 300 جيجابايت.
 
 
وقالت الجماعة على موقعها الإلكتروني إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب في غزة".
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