ضربة قبل العيد؟ تقريرٌ يكشف كيف ستنفذ إيران هجوماً ضد إسرائيل!

قال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، الإثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

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ووفقاً لتقرير نشرهُ موقع "سي بي أس" الأميركي، فقد حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجوم انتقامي يشمل سرباً من طائرات من دون طيار وصواريخ كروز".

ويقول المسؤولون إن التوقيت والهدف غير معروفين، لكن الرد المتناسب على هجوم دمشق سيكون ضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية. كذلك، من المرجح أن يأتي الهجوم من الآن وحتى نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأميركية إلى أن هناك مر آخر مهم غير معروف وهو المكان الذي سيتم فيه إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، فيما من المرجح أن يكون ذلك من سوريا والعراق أو من الأراضي الإيرانية.