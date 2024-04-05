19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضربة قبل العيد؟ تقريرٌ يكشف كيف ستنفذ إيران هجوماً ضد إسرائيل!
Lebanon 24
05-04-2024
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، الإثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.
Advertisement
ووفقاً لتقرير نشرهُ موقع "سي بي أس" الأميركي، فقد حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجوم انتقامي يشمل سرباً من طائرات من دون طيار وصواريخ كروز".
ويقول المسؤولون إن التوقيت والهدف غير معروفين، لكن الرد المتناسب على هجوم دمشق سيكون ضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية. كذلك، من المرجح أن يأتي الهجوم من الآن وحتى نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل.
ولفتت الشبكة الإخبارية الأميركية إلى أن هناك مر آخر مهم غير معروف وهو المكان الذي سيتم فيه إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، فيما من المرجح أن يكون ذلك من سوريا والعراق أو من الأراضي الإيرانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
08:00 | 2024-04-05
05/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
11:18 | 2024-04-05
05/04/2024 11:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
05:34 | 2024-04-05
05/04/2024 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
10:40 | 2024-04-05
05/04/2024 10:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة
07:30 | 2024-04-05
05/04/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2024-04-05
قراءة في نتائج الانتخابات البرلمانية بالكويت.. هذه تفاصيلها الكاملة
16:40 | 2024-04-05
الصين: لا بد من وقف إطلاق النار فى غزة وعلى إسرائيل التوقف عن جرائمها
16:20 | 2024-04-05
رئيسة تمثل أمام المحكمة بسبب فضيحة الـ"روليكس"
16:20 | 2024-04-05
اليونان: إحالة 9 مصريين للمحاكمة في حادث غرق سفينة مهاجرين
16:05 | 2024-04-05
بايدن: إسرائيل تنفذ ما طلبته واشنطن منها
16:00 | 2024-04-05
بينها مدينتان عربيتان.. تعرفوا إلى أكثر مدن العالم زيارة في الـ2023
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 00:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 00:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 00:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24